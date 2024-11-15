Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами

В автомобіль поцілили з FPV-дрона

Військові Державної прикордонної служби знищили ворожу вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Про це повідомляють у телеграм-каналі відомства.

Відомо, що транспорт ліквідували на півночі країни. В автомобіль поцілили з FPV-дрона.

На відео, яке опублікували у пабліку прикордонників, видно, що вантажівку з боєприпасами окупанти припаркували на узбіччі дороги. Безпілотник знищив її.

Нагадаємо, що у Краснодарському краї дрони атакували аеродром «Кримськ». Як зазначали російські ЗМІ, безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала невеликих пошкоджень. Унаслідок падіння БпЛА нібито було пошкоджено господарську споруду.