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Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами
Транспорт ліквідували на півночі країни
фото: скріншот із відео Держприкордонслужби

В автомобіль поцілили з FPV-дрона

Військові Державної прикордонної служби знищили ворожу вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Про це повідомляють у телеграм-каналі відомства.

Відомо, що транспорт ліквідували на півночі країни. В автомобіль поцілили з FPV-дрона.

На відео, яке опублікували у пабліку прикордонників, видно, що вантажівку з боєприпасами окупанти припаркували на узбіччі дороги. Безпілотник знищив її.

Нагадаємо, що у Краснодарському краї дрони атакували аеродром «Кримськ». Як зазначали російські ЗМІ, безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала невеликих пошкоджень. Унаслідок падіння БпЛА нібито було пошкоджено господарську споруду.

 

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Теги: дрон війна Держприкордонслужба окупанти

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