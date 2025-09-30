Головна Країна Події в Україні
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
Пошкоджений автомобіль внаслідок вибуху
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки

Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Попередньо – авто рятувальників підірвалось на ворожій протитанковій міні. Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки.

На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі фото 1
Пошкоджений автомобіль внаслідок вибуху
Пошкоджений автомобіль внаслідок вибуху
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і шість одиниць техніки лісгоспу. Наразі на місці події працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

До слова, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. 

