На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі

Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки

Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Попередньо – авто рятувальників підірвалось на ворожій протитанковій міні. Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки.

Пошкоджений автомобіль внаслідок вибуху фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і шість одиниць техніки лісгоспу. Наразі на місці події працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

До слова, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.