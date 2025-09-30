На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки
Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Попередньо – авто рятувальників підірвалось на ворожій протитанковій міні. Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки.
За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і шість одиниць техніки лісгоспу. Наразі на місці події працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
До слова, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.
Коментарі — 0