На Київщині ППО працює по російських дронах

Наталія Порощук
Влада закликає перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги
фото: Повітряні сили ЗСУ (ілюстративне)

«Подбайте про власну безпеку»

У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Також російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.

