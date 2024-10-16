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Тимошенко пояснила, в чому головна небезпека податкового закону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тимошенко пояснила, в чому головна небезпека податкового закону
Тимошенко вважає, що ухвалення податкового законопроєкту нібито знищить середній клас в Україні
фото з відкритих джерел

Тимошенко звинуватила владу в тому, що вона «веде проти українців другу війну в тилу»

Законопроєкт № 11416-д про підвищення податків передбачає не фінансову підтримку армії, а нібито «знищення середнього класу в країні та ліквідація української нації». Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу в Раді.

«Цей закон про підвищення податків на заробітну плату громадян України і на всіх ФОП декларується як закон, який дає можливість компенсувати всі абсолютно дефіцити нашої армії – їх 500 млрд грн. Однак від цього закону ми отримаємо приблизно 30 млрд грн. Це ж зрозуміло, що мета в піднятті таких податків абсолютно не та», – каже вона.

Як зазначила Тимошенко, влада нібито «свідомо веде проти українців другу війну в тилу».

«Як можуть отримувати в наглядових радах 300-500-700 тис.? Як можуть чиновники отримувати по 200-300 тис. грн? Треба обмежити, і тоді не треба буде підіймати податки всім громадянам України на заробітну плату», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році. Законом також підвищується податок на прибуток банків за 2024 рік з 25% до 50%. 

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

До слова, вчора, 14 жовтня, Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків. Депутати відхилили всі 13 блокуючих постанов.

Згодом стало відомо, що Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416-д, який має збільшити податки.

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Теги: Батьківщина Юлія Тимошенко Верховна Рада податки партія Слуга народу депутат

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