Обмін полоненими, Україна відновила контроль над Мар'їнкою: важливі події 19 квітня

«Главком» зібрав основні новини вівторка

У вівторок, 19 квітня, рашисти наступали на Сході, уряд виділив додаткові гроші для армії, а рятувальники продовжують розміновувати територію.

Відбувся п’ятий обмін полоненими

Сьогодні відбувся п’ятий обмін полоненими. Усього додому повертаються 76 людей: 60 військовослужбовців, серед яких 10 офіцерів, та 16 цивільних осіб.

Українські військові здійснили контрнаступ у районі Мар’їнки

За даними генштабу ЗСУ, підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Уряд додатково виділив 16 млрд грн для Міністерства оборони України

Уряд під час засідання 19 квітня додатково виділив 16 млрд грн для Міністерства оборони України. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих героїв. Також ухвалено рішення про виділення Міністерству внутрішніх справ 17 млрд грн.

ДСНС знешкодила більше 68 тисяч вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування та очищення територій. Всього з початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації знешкоджено більше 68 тисяч вибухонебезпечних предметів та понад 417 кг вибухової речовини, зокрема і майже 2 тисячі авіаційних бомб.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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