Путін бере заручників: що пише світова преса

На багатьох перших шпальтах є фотографія колишнього британського солдата, вбитого в Україні

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 28 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Газети Великої Британії

Уряд Великобританії планує направити 8000 військовослужбовців до Східної Європи, що Daily Telegraph називає «одним із найбільших розгортань із часів холодної війни». Газета повідомляє, що танки, артилерія, бронетехніка та авіація також спрямовуються для підтримки сил НАТО у регіоні. Вони беруть участь у серії давно запланованих навчань, але газета цитує міністра оборони Бена Воллеса, який сказав, що це «демонстрація солідарності та сили».

Як повідомляє Financial Times, президент США Джо Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів (26,5 мільярда фунтів стерлінгів) у вигляді військової, економічної та гуманітарної допомоги для України. Газета додає, що запит, швидше за все, буде схвалено американськими законодавцями, оскільки на допомогу у сфері безпеки зарезервовано понад 20 мільярдів доларів. FT вважає, що прохання президента США Джо Байдена про додаткові 33 мільярди доларів на війну в Україні показує, що Вашингтон готується до затяжного конфлікту, що загострюється. Видання додає, що США виявляють все більш наполегливий підхід до війни, незважаючи на власні економічні проблеми.

«The Times «також друкує фотографію британського військового над заголовком: «Британець загинув на війні в Україні».

«Daily Express» майже повторює заголовок колег: «Британський боєць загинув в Україні» та друкує фото Скотта Сіблі.

Європа

Данія. «Politiken». Колонка: «Путін бере заручників». Путін демонструє відчай у своїй безглуздій війні проти України. Російський імператор знов хоче взяти заручників – на більшій кількості фронтів. Він намагався узаконити своє вторгнення до сусідньої країни бажанням «звільнити» російську меншість у Донбасі на сході України. Чому він зробив на початку війни спробу нападу на українську столицю Київ, незрозуміло і немає жодних причин. І чому він зрівняв із землею Маріуполь – одне з міст, яке він хотів звільнити на Донбасі, – теж не має сенсу, якщо тільки Путін не думає, що після бомб може розраховувати на любов від українців.

З цього тижня Путін припинить постачання газу до Польщі та Болгарії, бо вони відмовляються платити Росії у рублях. І він покарає Британію за передачу зброї для боротьби за оборону України. Але як він покарає британські постачання? Він обіцяє розбомбити столицю України Київ.

Обидві пропозиції випромінюють гнів, але також і паніку у путінській війні.

«Ракети в ООН» – заголовок на фото в La Repubblica. «Київ зазнав нападу під час візиту генсека Гутерріша. Під удар потрапив населений пункт біля посольства Великобританії. Одесу теж бомбили, але зенітна артилерія запобігла загрозі.

США

«The New York Times». Підпис під фото: «У четвер американський доброволець навчив українських військовослужбовців користуватися ракетою Javelin.

Головний матеріал: «Байден, говорить про нову допомогу Києву на 33 млрд доларів». Він застерігає не йти « на поступки перед агресією».

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час засідання Радбезу ООН виступив із заявою про підтримку українців, які протистоять російській агресії. Лідер США виступив із відповідною промовою у четвер, 28 квітня.

Насамперед Джо Байден підкреслив, що США й надалі будуть надавати Україні потужну фінансову підтримку та допомогу. За його словами, Америка й надалі не буде надсилати український військових, щоб воювати в Україні, але готова виділити Україні $33 млрд на військову техніку та економічне відновлення.