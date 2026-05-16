Путін заявив Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року – журналістка

Путіна переконують в тому, що російська окупаційна армія до кінця року зможе захопити Донбас

Переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався

Під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін заявив, що до кінця року не потрібно сподіватися на укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Як інформує «Главком», про це повідомила в коментарі Radio NV українська журналістка Юлія Забеліна з посиланням на власні джерела.

«Під час цієї розмови, з того, що мені джерела розповідали, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року», – сказала вона.

За словами журналістки, Путіна переконують в тому, що російська окупаційна армія до кінця року зможе захопити Донбас і тоді, мовляв, розмова з Україною буде відбуватися вже в іншому руслі.

Саме тому, вважає Забеліна, переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався.

«Перемовини зараз дійсно на певній паузі, хоча ми принаймні контактуємо з американцями… Але якогось дедлайну щодо ефективних рішень по переговорному процесу немає», – зазначила журналістка.

