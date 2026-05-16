Путін заявив Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року – журналістка

Надія Карбунар
Путіна переконують в тому, що російська окупаційна армія до кінця року зможе захопити Донбас
Переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався

Під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін заявив, що до кінця року не потрібно сподіватися на укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Як інформує «Главком», про це повідомила в коментарі Radio NV українська журналістка Юлія Забеліна з посиланням на власні джерела.

«Під час цієї розмови, з того, що мені джерела розповідали, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року», – сказала вона.

За словами журналістки, Путіна переконують в тому, що російська окупаційна армія до кінця року зможе захопити Донбас і тоді, мовляв, розмова з Україною буде відбуватися вже в іншому руслі.

Саме тому, вважає Забеліна, переговорний процес між Україною та Росією за участі США наразі загальмувався.

«Перемовини зараз дійсно на певній паузі, хоча ми принаймні контактуємо з американцями… Але якогось дедлайну щодо ефективних рішень по переговорному процесу немає», – зазначила журналістка.

Нагадаємо, загроза російського вторгнення в Європу із теоретичної поступово перетворюється на цілком реальну, оскільки Володимир Путін втрачає інші варіанти виходу з глухого кута в Україні. 

Також боєць легіону «Свобода Росії» пояснив, як можна перемогти РФ. Шлях до поразки агресора лежить через його повне виснаження та примус до нескінченних хвиль мобілізації.

 

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика
Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу
У центрі Хмельницького легковик збив пішоходів на тротуарі та врізався у стовп
Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров'я
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
