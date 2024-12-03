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Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО
Псевдоактивіст та блогер Остап Стахів
фото: Ґрати

Правоохоронці повідомили Стахіву про підозру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство

Псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли за нього заставу у 908 тис. грн. Його підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві. Про це повідомляють «Ґрати».

Остап Стахів є блогером і колишнім політиком. Під час Covid-19 він організовував мітинги проти карантину і вакцинації, а саму пандемію називав фейковою. З початку повномасштабного російського вторгнення він називав повістки незаконними і стверджував, що ТЦК викрадають і катують людей.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

Раніше повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як відомо, обрати Стахіву запобіжний захід вдалося лише з п'ятого разу, оскільки той відводив суддю, прокурора та слідчого. Зокрема, суд визнав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Теги: суд ЗСУ активісти блогер

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