Проєкт Держбюджету-2025: глава комітету назвала правки, внесені до урядового варіанту

Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроєкт

Депутати виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП

Комітет з питань бюджету ухвалив проєкт Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проєкту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроєкт. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова комітету з питань бюджету Роксолана Рідласа.

За її словами, пропонувалося запропонували змінити:

$2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,

Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,

Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),

+128 млн «Укрзалізниця» на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування – обов’язкова умова надання європейських коштів,

+277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,

Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),

Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта – як подано Урядом.

Нагадаємо, що 28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згодом Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.