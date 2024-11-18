Проєкт Держбюджету-2025: глава комітету назвала правки, внесені до урядового варіанту
Депутати виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП
Комітет з питань бюджету ухвалив проєкт Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проєкту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроєкт. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова комітету з питань бюджету Роксолана Рідласа.
За її словами, пропонувалося запропонували змінити:
- $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
- Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,
- Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),
- +128 млн «Укрзалізниця» на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування – обов’язкова умова надання європейських коштів,
- +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,
- Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),
- Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
Решта – як подано Урядом.
Нагадаємо, що 28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Згодом Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.
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