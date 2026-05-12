Україна ввела санкції проти росіян, які живлять військово-промисловий комплекс РФ

Ростислав Вонс
Глава держави запровадив санкції проти компаній, які постачають товари для виробництва ракет, боєприпасів і ракетного палива
Обмеження запроваджено проти 32 російських компаній і 34 росіян

 

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про застосування санкцій проти осіб і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також про продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави продовжив санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Санкції проти них були застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність.

Як зазначається, Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, що пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання «Лужники» Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер.

Другим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств. Серед них – компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Також під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій. У списку обмежень особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій із Росії та помʼякшити позицію Європейського Союзу.

Україна передасть усю необхідну інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот. Новий пакет санкцій, який, як очікується буде запроваджено наприкінці червня або на початку липня, ймовірно, також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають викрадене українське зерно, повідомили сім чиновників ЄС.

До слова, підприємства Китаю масово відправляють двигуни, мікрочипи та інші критичні компоненти для виробництва дронів-камікадзе типу Shahed до Ірану та Росії.

