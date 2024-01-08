Ракетна атака на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 поранених (фото)

Серед травмованих – четверо дітей

У Новомосковську Дніпропетровської області, де вранці 8 січня від вибуху перекинулася маршрутка, кількість поранених сягнула 27 осіб. Серед них четверо – діти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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«За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти», – написав глава області.

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Наслідки ракетних ударів по Новомосковську та Криворізькому району на Дніпропетровщині, 8 січня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, від ранкової атаки на область потерпав і Криворізький район, там – четверо потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що вночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну вісьмома безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей.

Зокрема, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення. А Кривий Ріг зазнав щонайменше дев'ять ракетних ударів. Попередньо, загинула 62-річна жінка, ще троє людей поранені.