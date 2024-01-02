Київ: унаслідок атаки сталася пожежа

У Подільському районі палає складська будівля

Унаслідок ракетної атаки на Київ у Подільському районі столиці сталася масштабна пожежа, загорання на площі 2000 м кв. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці», – написав Кличко.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що горить щонайменше шість авто. «У Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто», – уточнив Попко.

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За повідомленням столичних телеграм-каналів, загорання сталося в автосалоні «Тесла», також загорілися резервуари із пальним.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.