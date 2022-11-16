Ракетна атака на Львівщину: фото наслідків

Під час масованої ракетної атаки на Львівщину відбулося влучання в житловий квартал у селі Солонка

Російські окупанти під час масованої ракетної атаки 15 листопада на Львівщині завдали критичних пошкоджень трьох об’єктах енергетичної інфраструктури. Фото наслідків атаки показала пресслужба ДСНС.

«15 листопада внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації займань було залучено 29 одиниць спецтехніки та понад 160 чоловік особового складу.

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Крім того, під час масованої ракетної атаки на Львівщину відбулося влучання в житловий квартал у селі Солонка біля Львова, пошкоджені чотири будинки.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 37-річного чоловіка, який постраждав від вибуху в Солонці, госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Зокрема, через масовану ракетну атаку Росії 80% Львова вчора залишилось без світла, у місті також було призупинено подачу тепла.

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Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Голова Львівської ОВА зазначив, що наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об‘єктах критичної енергетичної інфраструктури області. Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців.