Очільник Львівщини повідомив, скільки місяців знадобиться на відновлення енергооб'єктів

Три енергетичні об’єкти на Львівщині зазнали критичних ушкоджень

Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об‘єктах критичної енергетичної інфраструктури області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на цю годину Львівщина заживлена на 95%.

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«Але прошу кожного та кожну по-особливому ощадливо споживати електроенергію, адже живлення відбувається за тимчасовою схемою. Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла», – зазначив голова ОВА.

Крім того, у будинках може не бути світла, бо через велике навантаження на енергосистему країни НЕК «Укренерго» запровадила графіки погодинних та аварійних відключень.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Зокрема, через масовану ракетну атаку Росії 80% Львова вчора залишилось без світла, у місті також було призупинено подачу тепла.

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Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.