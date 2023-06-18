Яким буде курс долара до кінця літа: прогноз експерта

Один із факторів, що може вплинути на курс долара – контрнаступ ЗСУ

До вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Прогноз про це зробив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

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Він зазначає, що літо – це період дефляції, активних поставок на внутрішній ринок продовольства з відкритого ґрунту.

«Крім цього, завдяки нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів – це безпрецедентна цифра за останні 11 років, тому я, відверто кажучи, не бачу сьогодні ніяких якихось серйозних подразників для того, щоб щось змінювалося», – сказав експерт.

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Один із факторів, що може вплинути на курс долара – контрнаступ ЗСУ.

«Ми повинні розуміти, що насправді курс національної грошової одиниці – це рівняння з багатьма невідомими, але, якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня (стабільний курс долара), а далі подивимося», – додав він.

Нагадаємо, обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося.