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Яким буде курс долара до кінця літа: прогноз експерта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Яким буде курс долара до кінця літа: прогноз експерта
Валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів
фото з відкритих джерел

Один із факторів, що може вплинути на курс долара – контрнаступ ЗСУ

До вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Прогноз про це зробив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

Він зазначає, що літо – це період дефляції, активних поставок на внутрішній ринок продовольства з відкритого ґрунту.

«Крім цього, завдяки нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів – це безпрецедентна цифра за останні 11 років, тому я, відверто кажучи, не бачу сьогодні ніяких якихось серйозних подразників для того, щоб щось змінювалося», – сказав експерт.

Один із факторів, що може вплинути на курс долара – контрнаступ ЗСУ.

«Ми повинні розуміти, що насправді курс національної грошової одиниці – це рівняння з багатьма невідомими, але, якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня (стабільний курс долара), а далі подивимося», – додав він.

Нагадаємо, обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося. 

Читайте також: Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах
Теги: ринок контрнаступ Олег Пендзин Приватбанк

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