Біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок

Окупантам вранці було дуже гаряче

У районі шляхопроводу місцеві мешканці бачили пожежу

В окупованому Херсоні в районі Антонівського мосту під ранок 25 серпня, приблизно о 5 годині, прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві мешканці в соцмережах та журналісти «Суспільного».

Кажуть про численні вибухи (приблизно 10 прильотів) о 5 ранку, коли по мосту, ймовірно, рухалася колона російської техніки з боєкомплектами.

Після цього сталося займання поки невідомого об'єкта.

Наразі офіційної інформації від ЗСУ ще немає.

Антонівський міст – це шляхопровід, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 м, загальна ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м.

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка.