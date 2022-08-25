Біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок
У районі шляхопроводу місцеві мешканці бачили пожежу
В окупованому Херсоні в районі Антонівського мосту під ранок 25 серпня, приблизно о 5 годині, прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві мешканці в соцмережах та журналісти «Суспільного».
Кажуть про численні вибухи (приблизно 10 прильотів) о 5 ранку, коли по мосту, ймовірно, рухалася колона російської техніки з боєкомплектами.
Після цього сталося займання поки невідомого об'єкта.
Наразі офіційної інформації від ЗСУ ще немає.
Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.
Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.
До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка.
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