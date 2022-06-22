Ракетні удари по Миколаєву: мер повідомив про загиблих і поранених
На одному з підприємств Миколаєва виникла масштабна пожежа
Ракетний обстріл Миколаєва пошкодив будівлі міста. Є жертви серед цивільних. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону.
«Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. Пʼять багатоповерхівок – у них вибиті двері в підʼїзді, вікна», – зазначив мер.
На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто перебуває у чорному диму. Погасити полумʼя неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.
Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.
Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.
Раніше Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.
Читайте також: