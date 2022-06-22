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    Події в Україні

    Ракетні удари по Миколаєву: мер повідомив про загиблих і поранених

    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву - Ракетні удари по Миколаєву: мер повідомив про загиблих і поранених
    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву
    фото: novosti-n.org

    На одному з підприємств Миколаєва виникла масштабна пожежа

    Ракетний обстріл Миколаєва пошкодив будівлі міста. Є жертви серед цивільних. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону.

    «Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. Пʼять багатоповерхівок – у них вибиті двері в підʼїзді, вікна», – зазначив мер.

    На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто перебуває у чорному диму. Погасити полумʼя неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

    Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.

    Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.

    Раніше Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари по Миколаєву: мер повідомив про загиблих і поранених