Ракетні удари по Миколаєву: мер повідомив про загиблих і поранених

На одному з підприємств Миколаєва виникла масштабна пожежа

Ракетний обстріл Миколаєва пошкодив будівлі міста. Є жертви серед цивільних. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону.

«Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. Пʼять багатоповерхівок – у них вибиті двері в підʼїзді, вікна», – зазначив мер.

На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто перебуває у чорному диму. Погасити полумʼя неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.

Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.

Раніше Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.