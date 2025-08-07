Стрілянина у McDonald's в Черкасах: поранений перебуває на штучній вентиляції легень

Стан постраждалого стабілізований, але прогнози можна давати лише через добу, наголосили медики

У лікарні не можуть стверджувати сказати, що загроза життю минула

У чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані McDonald's в Черкасах та якого затримали спецпризначенці, вогнепальних поранень немає. Натомість у постраждалого серйозна різана рана шиї, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У чоловіка, як виявилося, різана рана шиї з пошкодженням судин, а тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком.

«Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Він стабілізований, прогноз можна давати через добу», – розповів директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

Своєю чергою в обласній поліції повідомили, що мотиви скоєного у закладі громадського харчування встановлюються. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік з невідомих причин влаштував стрілянину у ресторані McDonald's на вулиці Смілянській. Чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, поранив себе та зачинився у вбиральні. Його затримали силами спецпідрозділу КОРД та госпіталізували.

