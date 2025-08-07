Головна Країна Події в Україні
Стрілянина у McDonald's в Черкасах: поранений перебуває на штучній вентиляції легень

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Стан постраждалого стабілізований, але прогнози можна давати лише через добу, наголосили медики
фото Суспільне

У лікарні не можуть стверджувати сказати, що загроза життю минула

У чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані McDonald's в Черкасах та якого затримали спецпризначенці, вогнепальних поранень немає. Натомість у постраждалого серйозна різана рана шиї, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У чоловіка, як виявилося, різана рана шиї з пошкодженням судин, а тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком.

«Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Він стабілізований, прогноз можна давати через добу», – розповів директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

Своєю чергою в обласній поліції повідомили, що мотиви скоєного у закладі громадського харчування встановлюються. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік з невідомих причин влаштував стрілянину у ресторані McDonald's на вулиці Смілянській. Чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, поранив себе та зачинився у вбиральні. Його затримали силами спецпідрозділу КОРД та госпіталізували.

«Главком» писав, що у Черкасах чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів. Під час здійснення заходів оповіщення на проспекті Хіміків військовослужбовці зупинили громадянина для перевірки облікових даних, але той під час розмови дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом.

