Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)

Декілька снарядів влучили поруч з рибалкою, ще декілька вдарили по старій частині міста

У Нікопольському районі Дніпропетровщини рятувальники знайшли на березі річки вбитого 21 жовтня 71-річного цивільного чоловіка, який рибалив на протилежному від окупантів березі колишнього водосховища. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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«Вчора росіяни знову вбили цивільного мешканця Нікопольського району. Чоловіку був сімдесят один рік, він не військовий та жодним чином не погрожував окупантам на протилежному березі колишнього водосховища», – написав Євтушенко.

За словами голови РДА, декілька снарядів влучили поруч з рибалкою, ще декілька вдарили по старій частині міста. Рятувальники знайшли чоловіка з вудкою в руці, а поруч стояв велосипед та лежала упіймана риба.

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Євтушенко зазначає, що окупанти побачили рибалку на березі й навмисно розпочали артилерійський обстріл. Чоловік, на ім'я Микола Олександрович, помер миттєво від осколка російського боєприпасу.

«Публікуючи фото і допис, вкотре наголошую, що будь-який вихід на берегову смугу або до узрізу води може стати останнім у вашому житті. Не наражайте своє життя на небезпеку!» – закликав голова РВА.

Нагадаємо, у суботу вдень російські загарбники обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього є загиблий.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.