Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)
Євтушенко зазначає, що окупанти побачили рибалку на березі й навмисно розпочали артилерійський обстріл
фото: Telegram/Євген Євтушенко

Декілька снарядів влучили поруч з рибалкою, ще декілька вдарили по старій частині міста

У Нікопольському районі Дніпропетровщини рятувальники знайшли на березі річки вбитого 21 жовтня 71-річного цивільного чоловіка, який рибалив на протилежному від окупантів березі колишнього водосховища. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Вчора росіяни знову вбили цивільного мешканця Нікопольського району. Чоловіку був сімдесят один рік, він не військовий та жодним чином не погрожував окупантам на протилежному березі колишнього водосховища», – написав Євтушенко.

За словами голови РДА, декілька снарядів влучили поруч з рибалкою, ще декілька вдарили по старій частині міста. Рятувальники знайшли чоловіка з вудкою в руці, а поруч стояв велосипед та лежала упіймана риба.

Євтушенко зазначає, що окупанти побачили рибалку на березі й навмисно розпочали артилерійський обстріл. Чоловік, на ім'я Микола Олександрович, помер миттєво від осколка російського боєприпасу.

«Публікуючи фото і допис, вкотре наголошую, що будь-який вихід на берегову смугу або до узрізу води може стати останнім у вашому житті. Не наражайте своє життя на небезпеку!» – закликав голова РВА.

Нагадаємо, у суботу вдень російські загарбники обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього є загиблий.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Теги: Дніпропетровщина окупанти смерть обстріл рибальство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські сили поки що стримують наступ росіян
Чи вдасться окупантам захопити Авдіївку? Британська розвідка розкрила деталі
17 жовтня, 10:01
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
11 жовтня, 21:00
Володимир не мав бойового досвіду, проте добровільно пішов на фронт
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака
10 жовтня, 09:00
Штраф на майже 700 тис. грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби
Штраф на майже 700 тис. грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби
8 жовтня, 12:56
В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів
В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів
5 жовтня, 20:34
Андрій Чепіль захищав Україну від окупантів з березня 2022 року
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
4 жовтня, 12:35
Окупанти в окопах знімали кіно про те, як героїчно воюють
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті
1 жовтня, 20:24
Окупанти споруджують нові укріплення поблизу Токмака. ЗСУ повідомили деталі
Окупанти споруджують нові укріплення поблизу Токмака. ЗСУ повідомили деталі
28 вересня, 22:32
Росія формує 12 штурмових рот, щоб прорвати оборону ЗСУ
Росія формує 12 штурмових рот, щоб прорвати оборону ЗСУ
27 вересня, 17:10

Події в Україні

Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога
Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)
Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)
Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)
Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8393
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7634
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
5312
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3642
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2951
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2669
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту