Кліматологиня попередила українців про нові бурі з пилом із Сахари

Пил з Сахари не один раз за літній період повертатиметься в Україну

Раніше пил з Сахари затримувався в озерах, та зараз вони «вкрилися дюнами»

Пил із Сахари, що долітає до України, рідкісне явище, але воно підпорядковується атмосферній циркуляції. Влітку українцям варто очікувати його повернення. Про це в ефірі телемарафону заявила кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова.

«Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до нас – це, звичайно, рідкісне явище. Але я хочу сказати, що підпорядковується це явище атмосферної циркуляції. Тобто атмосферна циркуляція зараз така, вона нова стала. І те, що з'явилося зараз, я думаю, що нам треба чекати ще не один раз за літній період», – зазначила Мартазінова.

Метеорологиня пояснила, що раніше пил з Сахари затримувався в озерах, та зараз вони «вкрилися дюнами».

«Коли відбувається посилення вітру до 20–40 метрів за секунду, відбувається винесення цього пилу на захід, на схід, на Атлантичний океан. І тепер уже він доходить і до території України, і не лише до південних районів», – розповіли метеорологиня.

Мартазінова зазначила, що «жовтий дощ», який пройшов в Україні, є добрим знаком, бо люди більше не дихають пилом, атмосферне повітря також почало очищатися.

Нагадаємо, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 24 квітня пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара, й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.

«Пилова буря, – коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується грунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку, грунт, піщинки. Погіршується видимість, тьмяніє небо, пил не дає нормально дихати і осідає, де прийдеться», – пояснила вона.

В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході. Бувають винятки і масштабніші поширення. Явище, яке спостерігалося в Україні на початку квітня 2024 року – перенесення атмосферою пилу із Сахари.