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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Аналоговнєтная РЛС не помітила маленького українського дрона

glavcom.ua
Росіяни хизувались, що їх технології дозволять захиститись від ворожих атак... але, як завжди, щось пішло не так
фото з відкритих джерел

«Ми вже до певної міри звикли до унікальних ударів українських дронів по самих неочікуваних цілях ворога»

З пафосних повідомлень росагітпропу: «02 декабря 2020. Заступившая в прошлом году на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» подтвердила свое умение выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, которые были созданы с применением технологий снижения радиолокационной заметности («стелс»)»...

«За прошедший период времени средствами РЛС «Контейнер» были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО»...

«21 июля 2021. В настоящее время ведется работа, в результате которой загоризонтная РЛС будет способна обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника»...

...а маленького, без технолгії стелс, дозвукового українського дрона анаговнєтная РЛС на своєму горизонті так і не узріла.

Капець підкрався непомітно.

Але феномен не в цьому. Ми вже до певної міри звикли до унікальних ударів українських дронів по самих неочікуваних цілях ворога.

Феномен в тому, що памперси терміново знадобились в Вашингтоні.

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Джерело
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Теги: росія технології війна

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Михайло Гончар

Аналоговнєтная РЛС не помітила маленького українського дрона
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