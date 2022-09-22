Рашисти влаштували теракт у Мелітополі: хочуть звинуватити Україну

На Центральному ринку Мелітополя рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових

Окупанти влаштували теракт у людному місці Мелітополя, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових. Інформація щодо мирних громадян уточнюється.

«Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім», – додав Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Крім того, рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму».