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Рашисти влаштували теракт у Мелітополі: хочуть звинуватити Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти влаштували теракт у Мелітополі: хочуть звинуватити Україну
Внаслідок вибуху загинули шестеро рашистів
фото ілюстративне

На Центральному ринку Мелітополя рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових

Окупанти влаштували теракт у людному місці Мелітополя, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових. Інформація щодо мирних громадян уточнюється.

«Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім», – додав Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Крім того, рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму».

Теги: росія окупанти Україна Мелітополь

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