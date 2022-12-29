Рашисти вночі гатили по околицях Запоріжжя

У місті та області було оголошено повітряну тривогу

У Запоріжжі вночі 29 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Як вдалося з'ясувати, окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали два села. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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Нагадаємо, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.