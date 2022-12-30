Рашисти запускають «Шахеди» в українське небо: у ряді областей лунають сирени

У Запоріжжі та Нікополі чути вибухи

Окупанти продовжують атакувати мирні українські міста «дронами-камікадзе»

У Запоріжжі ввечері 29 грудня пролунали вибухи, є збиття одного «Шахеда», а над Нікополем працюють Сили оборони України. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«Повідомляють, що у Запорізькій області працює ППО. Один «Шахед» збитий! Наразі ще один «Шахед» намагається зайти на Вільнянську. Його було збито. Працює ППО...

У Запоріжжі чули щойно чули вибух. Чули у різних частинах міста», – йдеться у запорізькому Telegram.

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За словами Євгена Євтушенка, голови Нікопольської РВА, наразі, працюють Сили оборони України. Він попросив нічого не коментувати в мережі, а інформацію «про літунів» повідомляти на бот @guchidefences_bot.

Відзначимо, що під загрозою обстрілів також перебуває Кіровоградська область, в якій було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

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Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.