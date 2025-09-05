Головна Країна Події в Україні
Речник ДПСУ повідомив, що окупанти перекидають війська з Сумського напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Речник ДПСУ повідомив, що окупанти перекидають війська з Сумського напрямку
Окупанти перекидають сили на південні напрямки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Сумщині кількість атак росіян зменшилася

На Сумському напрямку прикордонники фіксують помітне зниження інтенсивности атак російських військ. Окупанти перекидають свої сили на інші ділянки фронту, зокрема й на південь. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Наші підрозділи в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України», – йдеться у заяві.

За словами речника, підрозділи, які були зосереджені на цьому відтинку, росіяни поступово відводять та перекидають у напрямку південних областей.

Нещодавно позиції Сумського прикордонного загону та бригади «Сталевий кордон» відвідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Він ознайомився з поточною ситуацією та відзначив бійців за витримку й мужність у протистоянні з ворогом.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

До слова, європейські лідери все більше стурбовані тим, що Росія може розпочати нову наступальну операцію проти України.

Теги: Сумщина Держприкордонслужба війна

