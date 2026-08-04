Російська атака по Дніпру знищила склад відомого виробника шоколаду

Компанія Millennium повідомила про значні пошкодження та можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій

Унаслідок атаки російських військ по Дніпру було пошкоджено складський комплекс шоколаду Millennium. Компанія повідомила про значні втрати готової продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

У Millennium зазначили, що внаслідок удару склад зазнав значних пошкоджень. Частина продукції, яку готували до відправлення покупцям і партнерам, була втрачена. Водночас у компанії наголосили, що всі працівники перебувають у безпеці.

«Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів. Ми вже працюємо над відновленням», – зазначили представники компанії. Там також подякували клієнтам і партнерам за підтримку та розуміння.

Нагадаємо, раніше Росія двічі за добу атакувала найбільший склад компанії Rozetka у Броварах. Під час першої атаки всередині перебували 270 працівників. Цей удар забрав життя співробітника компанії, ще семеро людей зазнали поранень. Менш ніж за 24 години ворог повторно вдарив по об'єкту. Rozetka заявила, що продовжує працювати у звичайному режимі.

26 липня росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі «Епіцентр». Площа пожежі перевищила 16 тисяч квадратних метрів. Роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів.

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