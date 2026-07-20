FT розкрила, на яку посаду погоджується Федоров після відставки

За даними видання, президент пропонував ексміністру місце в РНБО з координацією оборонних реформ

Президент Володимир Зеленський після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони запропонував йому кілька варіантів продовження роботи в державному секторі, зокрема посаду в Раді національної безпеки і оборони. Втім, за даними джерел, Федоров відмовився від усіх пропозицій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, минулими вихідними Зеленський майже шість годин спілкувався з Федоровим. Після його звільнення президент і колишній міністр також підтримували майже щоденний контакт.

Як стверджують співрозмовники Financial Times, глава держави запропонував Федорову кілька альтернативних посад. Серед них – робота в РНБО з прямим доступом до президента та повноваженнями координувати оборонні інновації й військову реформу.

За задумом, на цій посаді Федоров мав би відповідати за розвиток оборонних технологій, масштабування виробництва далекобійного озброєння, просування реформ поза межами Міністерства оборони та військового командування, а також залучення іноземних інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Втім, за даними видання, Федоров відхилив усі запропоновані варіанти. «Зараз у нього дуже сильні позиції. Він хоче лише одного – повернутися на посаду міністра оборони. І він знає, що більшість суспільства на його боці», – сказав один зі співрозмовників Financial Times, знайомий із переговорами між Федоровим і Зеленським.

Водночас Financial Times повідомляє, що останніми днями Зеленський провів зустрічі з низкою представників військового командування, серед яких командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк та командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол. За словами джерел видання, усіх трьох розглядають як потенційних кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Крім того, співрозмовники Financial Times зазначають, що серед частини військового та політичного керівництва зростає підтримка ідеї призначення на ключові посади командирів нового покоління, чия військова кар'єра сформувалася вже під час війни з Росією, а не в радянській системі. За їхніми словами, такі офіцери краще адаптовані до сучасної війни, зокрема до широкого застосування безпілотників і децентралізованого управління військами.