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Окупанти просунулися у Харківській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти просунулися у Харківській області
мапа: DeepState

Триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні

Російська терористична армія має просування у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Устинівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень. Російські війська завдали двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, а також здійснили 84 авіаційні удари, під час яких скинули 258 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 712 дронів-камікадзе та здійснили 3251 обстріл позицій Сил оборони й населених пунктів.

Як повідомлялося, Росія може використовувати напрямок Чернігівщини для демонстративних дій, аби змусити Україну перекидати додаткові сили з інших ділянок фронту. Водночас наразі прикордонники не фіксують спроб російських військових перетнути державний кордон, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Зауважимо, що триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: DeepState фронт війна Харківщина

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