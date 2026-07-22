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Дрон РФ розніс житловий будинок в Одесі: перші деталі атаки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Дрон РФ розніс житловий будинок в Одесі: перші деталі атаки
Росія завдала удару безпілотниками по Одесі
фото: Одеська ОВА

Серед білого дня ворожий безпілотник влучив у двоповерхівку

Російські війська вдень 22 липня знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Про постраждалих і масштаби руйнувань повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Після оголошення повітряної тривоги, яку Повітряні сили ЗСУ повідомили о 12:13, у місті пролунали вибухи.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор. Один із ворожих дронів влучив у двоповерховий будинок, спричинивши часткове руйнування будівлі. За попередніми даними, серед цивільного населення є постраждалі.

«Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є постраждалі», – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Керівник обласної адміністрації уточнив, що на місці удару працюють усі екстрені служби. Рятувальники, медики та правоохоронці ліквідовують наслідки атаки, надають допомогу постраждалим і документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також підтвердив влучання у житловому секторі та пошкодження цивільної інфраструктури. За його словами, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто - це 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається вся необхідна медична допомога. 

Зазначимо, що це вже не перша атака Росії на Одещину за добу. Так, у ніч на 22 липня російські війська також завдали удару безпілотниками по області. Тоді в одному з населених пунктів дрон влучив у двоповерховий малоквартирний будинок, унаслідок чого загинула жінка. Крім того, були пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та магістральний газопровід.

Місцева влада наголошує, що інформація про наслідки денного удару ще оновлюється. Остаточні дані щодо постраждалих, характеру пошкоджень і масштабу руйнувань буде оприлюднено після завершення роботи рятувальних служб.

Нагадаємо, що російська атака залишила без централізованого водопостачання весь Чорноморськ на Одещині через аварію на водопровідній мережі. Влада повідомила, що бювети продовжують працювати, а фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень і готують рішення щодо забезпечення мешканців водою.

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Теги: пожежа Одеса війна поранення дрон

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