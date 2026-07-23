Вихованець «Динамо», воїн і дідусь. Згадаймо Ігоря Науменка

В дитинстві воїн займався футболом у школі київського «Динамо» разом з легендарним воротарем Шовковським

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Науменка.

50-річний солдат Ігор Науменко загинув 18 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Ігор Науменко народився 2 листопада 1974 року в Києві. Навчався у тамтешній школі, а згодом працював на фірмі «Тенти плюс», яка займається виробництвом каркасно-тентових конструкцій.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік переїхав до Рівного. У листопаді 2024 року Ігоря Науменка мобілізували до лав Збройних сил України.

«Він був готовий до того, що піде захищати Батьківщину. Це була хороша людина – на нього завжди можна було покластися. Ігор умів підтримати у найважчі моменти, був щирим, добрим і ніколи не відмовляв у допомозі. В дитинстві займався футболом у школі київського «Динамо». Ходив до одного класу разом з легендарним воротарем Олександром Шовковським», – розповів брат захисника.

У листопаді 2024 року Ігоря Науменка мобілізували до лав ЗСУ фото: Рівненська міська рада/Facebook

50-річний солдат Ігор Науменко загинув 18 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти – лише зараз його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Ігорем Науменком відбулося 16 липня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Військовий тримає траурний портрет захисника фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Ігорем Науменком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У захисника залишилися донька, двоє онуків, батько та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.