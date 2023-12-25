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В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі монастиря (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі монастиря (відео)
фото: скріншот

Місцеві жителі зазначають, що пожежників немає на місці вже понад 15 хвилин

Сьогодні, 25 грудня надвечір у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не поспішають. Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі зазначають, що пожежників немає на місці вже понад 15 хвилин.

Також зазначено, що це відбувається в районі монастиря у Фіоленті. Більше жодної інформації про цей інцидент не надходило.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталася аварія за участі військових. Як зазначається російська військова вантажівка та позашляховик зіткнулися в районі пішохідного переходу на вулиці Горького в Керчі.


 
 

Теги: пожежа аварія рятувальники Крим

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