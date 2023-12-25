В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі монастиря (відео)
Місцеві жителі зазначають, що пожежників немає на місці вже понад 15 хвилин
Сьогодні, 25 грудня надвечір у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не поспішають. Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі зазначають, що пожежників немає на місці вже понад 15 хвилин.
Також зазначено, що це відбувається в районі монастиря у Фіоленті. Більше жодної інформації про цей інцидент не надходило.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталася аварія за участі військових. Як зазначається російська військова вантажівка та позашляховик зіткнулися в районі пішохідного переходу на вулиці Горького в Керчі.
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