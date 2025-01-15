У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу
У Лісках палає нафтобаза
Внаслідок атаки безпілотників у Воронезькій область загорілась нафтобаза. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що дрони збили, а пожежа почалася внаслідок їхнього падіння.
💥На Воронежчині дискотека у розпалі🔥 pic.twitter.com/0uI2ZQOr4P— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2025
Повідомляється, що постраждалих немає. Місцеві телеграм-канали зазначають, що атаки зазнала нафтобаза в місті Ліски, яке розташоване за 90 кілометрів від Воронежа.
«Кучно працюють дрони по Росії», – написав голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Зазначається, що він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.
Також у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.
До того ж у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.
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