РФ атакувала енергооб'єкти: в яких регіонах знеструмлені споживачі

Споживання електроенергії зросло

Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення в роботу пошкодженого ворогом обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів. В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 4 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 5,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – менша кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби. А також – менший обсяг вимушених заходів обмеження в окремих регіонах», – наголошує «Укренерго».

Як повідомлялося, у середу, 4 лютого, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.