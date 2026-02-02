Світовий банк виділяє $40 млн на відновлення енергосистеми України

Кошти підуть на закупівлю критично важливого обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми

Світовий банк спрямує $40 млн на відновлення енергосистеми України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Міністр енергетики та керівна директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде домовилися про подальшу підтримку енергетичного сектору України. Так, Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для НЕК «Укренерго» на закупівлю критично важливого обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Раніше стало відомо, що підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Варто зазначити, що через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.