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Як закінчиться війна з РФ? Заступник Буданова дав несподіваний прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як закінчиться війна з РФ? Заступник Буданова дав несподіваний прогноз
За словами заступника Буданова, російсько-українська війна може закінчитися лише договором
фото з відкритих джерел

Україна та Росія борються за «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами

Змістовні переговори з Росією можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Economist.

«Навіть якби вона (Україна – «Главком») змогла відкинути російські сили назад до кордонів… це не припинило б війну. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони борються за «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, вважає він», – йдеться в тексті видання.

За словами Скібіцького, до того часу Росія відчує серйозні «зустрічні вітри». Зокрема, російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів.

«Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна зазнає цієї проблеми першою», – наголосив розвідник.

На думку Скібіцького, Європа є «найбільшим невизначеним фактором війни». Якщо партнери України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж опиняться під прицілом Росії.

Розвідник каже, що значення статті 5 Статуту НАТО щодо колективної оборони членів альянсу є перебільшеним. За його словами, росіяни «зможуть захопити Балтію за сім днів», натомість час реакції НАТО – 10 днів.

Як зазначив представник ГУР, в України немає вибору, окрім того, як боротися, адже результат війни залежить лише від нашої країни.

Натомість Скібіцький додав, що хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу колись страшних російських повітряно-десантних військ і морської піхоти щонайменше на десятиліття.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

До слова, для того, щоб Росія діяла добросовісно, необхідні дві умови: успіх України на полі бою та коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи.

Читайте також: ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Теги: війна розвідка

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