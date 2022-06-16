Російський історик назвав прізвище нового можливого президента Росії

Змін в політичній ситуації Росії варто очікувати лише після смерті Путіна, запевняє історик

Російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х Дмитро Хмельницький розповів, хто після Путіна може зайняти крісло президента Росії. За словами історика, новим президентом навряд чи стане хтось із найближчого оточення диктатора. Серед ймовірних кандидатур – Олексій Кудрін. Про це Хмельницький розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Найімовірніше, це хтось не з найближчого оточення Путіна. Це хтось, на зразок Кудріна (голова Рахункової палати РФ, – «Главком»), який відійшов убік, при цьому знаючи, що являє собою ця влада, і як її інформувати. Для того, щоб такі люди могли реалізуватися, потрібна смерть Путіна», – повідомив Хмельницький.

За словами історика, лише після смерті диктатора на політичній арені Росії з'являться нові імена, які буду вести протилежну чинній політику.

«Як тільки Путін помре, швидше за все, ситуація викине на поверхню людей, яких ми зараз просто не знаємо, як не знали у 80-х роках Собчака. А когось може бути знаємо. Навальний, якщо виживе у в'язниці, напевно, буде однією з головних фігур. Напевно, Ходорковський (Михайло Ходорковський, колишній співвласник нафтової компанії «ЮКОС», в'язень совісті, відсидів у в'язниці 10 років, – «Главком»). А ось хто зсередини? Я припускаю, що Кудрін», – розповів історик.

Нагадаємо, Хмельницький вважає президента Росії Володимира Путіна дурнем, адже він створив таку систему у державі за якої працівники спецслужб говорять своєму лідеру тільки те, що він хоче чути, а не реальні факти.

Також за словами Хмельницького Росія має сьогодні гігантський протестний потенціал, набагато сильніший, ніж у останні роки радянської влади. Але зараз він ніяк не може бути реалізований.