Житель Київщини організував перетин кордону за 18 тис. євро: деталі схеми

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання грошей за «послугу»

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 64-річному жителю регіону, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у 18 тис. євро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За матеріалами справи, підозрюваний знайшов чоловіка призовного віку, якому пообіцяв організувати виїзд з країни в обхід встановлених обмежень.

«Для цього він надавав детальні вказівки щодо маршруту та способу перетину кордону, використовуючи вантажний транспорт», – йдеться у повідомленні.

Свої послуги фігурант оцінив у 18 тис. євро. Правоохоронці задокументували незаконну діяльність підозрюваного і затримали його під час отримання грошей. Під час обшуків – вилучили речові докази, поінформували у прокуратурі.

Слідство триває за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція інкримінованої статті передбачає до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали 34-річного чоловіка, який продавав фіктивне працевлаштування на критично важливих об'єктах для уникнення мобілізації. Свої послуги він оцінив у $1,7 тис. Киянин підшукував чоловіків призовного віку та запевняв, що має вплив на осіб, уповноважених приймати рішення щодо працевлаштування на критично важливі підприємства, де працівникам оформлюють офіційне бронювання.

Раніше у Києві затримали 32-річного засновника приватної юридичної фірми, який видавав себе за «полковника внутрішньої служби» вигаданого комітету та за гроші обіцяв вирішити питання з мобілізацією. За даними слідства, юрист запевнив свого «клієнта», що за $30 тис. зможе вплинути на працівників ТЦК. За цю суму чоловіка мали визнати непридатним за станом здоров’я, аби після досягнення 25-річного віку його не призвали до армії.