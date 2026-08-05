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Росія вичерпала варіанти на фронті – аналітики підбили підсумки липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вичерпала варіанти на фронті – аналітики підбили підсумки липня
Ситуація на фронті у Донецькій області залишається найгарячішою
фото ілюстративне

Black Bird Group: відсутність результатів на фронті та наростання економічних проблем можуть підштовхнути Москву до переговорів

У липні чистий приріст окупованої Росією території в Україні становив приблизно 106 км² – це найшвидші темпи наступу ворога з січня, однак самі здобутки залишаються вкрай обмеженими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичну спільноту Black Bird Group.

Де ворог просунувся найбільше

Для порівняння, у липні 2025 року окупанти захопили майже вп'ятеро більше території, ніж цього літа. Найбільших успіхів у липні 2026-го Росія досягла на півночі Донеччини – на захід від Сіверська, де 3-тя загальновійськова армія РФ продовжує тиснути в напрямку Краматорська. Незначні здобутки аналітики зафіксували також на схід від Костянтинівки, де майже все місто нині перебуває в сірій зоні, та поблизу Гуляйполя. Наразі Сили оборони відбивають десятки ворожих штурмів на цих напрямках щодоби.

У прикордонних районах окупанти також розширили спроби інфільтрації у Харківській і Сумській областях. За оцінкою Black Bird Group, це стало можливим через розтягнуту лінію фронту, однак у найближчій перспективі серйозних проблем для України ці дії, ймовірно, не створять.

Чому швидший наступ не означає прорив

Попри те що липневий наступ РФ став найшвидшим від січня, справжнього наступального імпульсу в аналітиків він не викликає. За їхніми даними, упродовж 2026 року Росія втратила значну частину переваг, здобутих раніше, а Україні водночас не вдалося перетворити ситуацію на власні стабільні здобутки. У ширшій перспективі, наголошують у Black Bird Group, Росія фактично вичерпала варіанти на полі бою – значні оперативні зрушення найближчим часом малоймовірні.

Чи готується Кремль до нової мобілізації

Через тиск на економіку, спричинений українською далекобійною кампанією, Росія, за оцінкою аналітиків, найімовірніше спробує ескалювати війну. Втім, як і в липні, варіанти для цього в Кремля обмежені. Найбільш реалістичним сценарієм Black Bird Group називає мобілізацію – вона могла б дати Росії достатньо особового складу для формування нових підрозділів і створення загрози на нових ділянках українсько-російського кордону.

Водночас така мобілізація матиме значну політичну ціну для російського керівництва, тому навряд чи відбудеться до парламентських виборів у Росії, запланованих на середину вересня. Аналітики також не виключають, що відсутність результатів на фронті та наростання економічних проблем можуть підштовхнути Москву до переговорів, проте наразі чітких ознак справжньої зацікавленості Кремля в серйозному діалозі немає.

Нагадаємо, аналітики DeepState також підбивали підсумки липня і за їхньою методикою чистий приріст ворога склав 88 км², а найгіршою ситуація залишається поблизу Родинського, Костянтинівки та в напрямку Слов'янська й Краматорська.

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Теги: фронт наступ ворог мобілізація армія окупанти росія

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