Федерація важкої атлетики відкрила Росії двері на чемпіонат світу

На цьогорічному чемпіонаті Європи росіяни та білоруси виступали лише у нейтральному статусі

IWF скасувала всі санкції проти Росії та Білорусі – тепер їхні спортсмени зможуть виступати під національною символікою на всіх турнірах

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) повністю скасувала санкції проти Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під національними прапорами на всіх змаганнях без вікових обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву IWF.

Що вирішив виконком IWF

За рішенням виконкому федерації, спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп можуть без обмежень брати участь у змаганнях під егідою IWF. «Система поширюється на всі вікові категорії, дозволяючи спортсменам кожної вікової групи брати участь у змаганнях IWF відповідно до чинних критеріїв та вимог», – йдеться в офіційній заяві федерації.

Раніше цього року IWF вже послабила обмеження, дозволивши повернутися до міжнародних стартів юнацьким і юніорським збірним двох країн. Тепер це рішення поширили на дорослих спортсменів.

Завдяки цьому рішенню Росія та Білорусь зможуть виступити на чемпіонаті світу-2026, який у жовтні–листопаді прийматиме Китай. На цьогорічному чемпіонаті Європи спортсмени обох країн виступали лише у нейтральному статусі.

Всупереч рекомендаціям МОК

Рішення IWF виглядає суперечливо на тлі позиції Міжнародного олімпійського комітету. Федерація послалася на нещодавні рекомендації МОК щодо принципів нейтральності у спорті – однак МОК рекомендував пом'якшити санкції лише щодо Білорусі, але не Росії. Таким чином IWF пішла далі, ніж радив МОК, фактично реабілітувавши обидві країни-агресора.

IWF стала черговою федерацією, яка повністю зняла обмеження з росіян і білорусів. Нещодавно це зробила Міжнародна федерація фехтування, а також Міжнародна федерація боротьби. Водночас World Athletics продовжує утримувати санкції.

Скандальна передісторія

Відносини України з IWF не були безхмарними навіть до цього рішення. Торік «Главком» звернувся до федерації з офіційним листом щодо російських важкоатлеток, які брали участь у тренувальних зборах на окупованих територіях України та є членами військового клубу ЦСКА. IWF тоді не допустила цих спортсменів до чемпіонату світу. Тепер же федерація зробила крок у протилежному напрямку.

Нагадаємо, МОК нещодавно затвердив зміни до Олімпійської хартії щодо політичного нейтралітету спорту. Критики вважають, що реформа послаблює бар'єри, які досі стримували повне повернення Росії до міжнародних змагань.