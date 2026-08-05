Росія масовано атакує Київ балістикою: у місті пролунали вибухи

Столицю і область атакує велика кількість ракет – ідеться як про балістичне озброєння, так і про крилаті ракети «Циркон»

У ніч на 5 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 00:20. У Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею», – йдеться в повідомленні КМВА.

За попередніми даними, Київ і область атакує велика кількість ракет – ідеться як про балістичне озброєння, так і про крилаті ракети «Циркон». У столиці працюють сили протиповітряної оборони, у різних районах міста чути вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місто продовжують летіти ракети.

«Ще ракети на місто», – написав Кличко, додавши, що в столиці задіяно сили ППО.

За інформацією моніторингових каналів, по Києву окупанти застосували ракети «Іскандер-М», KN-23 та «Циркон», а також зафіксовано роботу ЗРК С-400. Повідомляється, що серед іншого, ймовірно, використали «Іскандер-М» із касовою бойовою частиною.

01:30 Оновлення

За словами Кличка, у Голосіївському районі сталося руйнування приватного житлового будинку – під завалами можуть перебувати люди. Також у районі внаслідок влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку. Екстрені служби прямують на обидві локації.

На одній з локацій, внаслідок повторних вибухів, пошкоджене авто швидкої. Водій травмований.

01:13 Оновлення

Кличко повідомив і про масштабну пожежу в передмісті Києва – у Києво-Святошинському районі, де горять нежитлові приміщення. На місці працюють екстрені служби.

01:08 Оновлення

Мер Києва повідомив також про загоряння складського приміщення в Деснянському районі та падіння уламків ракети біля житлового будинку. За його словами, на місто ще летять ракети – Кличко закликав киян перебувати в укриттях.

За даними КМВА, у Голосіївському районі виникло загоряння в одноповерховій складській будівлі, площа пожежі встановлюється.

00:56 Оновлення

Атака триває – у напрямку столиці рухається щонайменше 10 ударних БпЛА реактивного типу.

У Києві додалася повторна загроза балістики. За повідомленням Кличка, в Оболонському районі внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку, також повідомляють про пожежу ще в одному житловому будинку. Крім того, на Оболоні зафіксовано загоряння складських приміщень за двома адресами.

00:56 Оновлення

За попередньою інформацією, в Оболонському районі також зафіксовано влучання в офісну будівлю. Крім того, медиків викликали до Святошинського району столиці. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що атака на Київ триває, і закликав мешканців не залишати укриттів.

За даними КМВА, на іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце.

00:46 Оновлення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Оболонському районі столиці – на території нежитлової забудови. На місце прямують екстрені служби.



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фото: соцмережі

Що відомо

Ворог застосував балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон» одразу з кількох напрямків. За інформацією моніторингових каналів, Росія одночасно атакує Київ балістикою з Брянської, Курської та Ростовської областей. У повітрі досі залишаються балістичні ракети – за попередніми даними, ворог випустив близько 30 ракет менш ніж за 15 хвилин.

Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих наразі уточнюється.

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1624-й день повномасштабної війни