Росіянам стане простіше оселитися в Білорусі. Лукашенко схвалив нові правила

Новий протокол із Росією дозволить громадянам двох країн отримувати тимчасове або постійне проживання лише на підставі громадянства

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив проєкт протоколу з Росією, який спрощує для громадян обох країн отримання права на тимчасове та постійне проживання на території сусідньої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Згідно з документом, громадяни Росії та Білорусі зможуть оформлювати дозвіл на тимчасове або постійне проживання лише на підставі свого громадянства. Крім того, строк розгляду документів для отримання дозволу на постійне проживання скоротять із трьох до двох місяців.

Останнім часом Білорусь стала одним із напрямків для переїзду росіян. За даними Національного кадастрового агентства Білорусі, у першому кварталі 2026 року громадяни РФ становили 60% усіх іноземців, які купували нерухомість у країні. У березні майже кожну десяту квартиру в Білорусі придбали саме росіяни.

Для порівняння, у 2019 році частка російських покупців нерухомості становила лише 1,5%, у 2021 році – 3%, а у 2022 році – 2%.

Водночас експерти зазначають, що попри спрощення правил переїзду, Білорусь також посилює державний контроль над інформаційним простором. Останніми роками влада країни регулярно визнає незалежні медіа «екстремістськими» та обмежує доступ до них.

Однак масштаби інтернет-обмежень поки залишаються меншими, ніж у Росії, де після 2022 року заблокували або обмежили доступ до низки популярних онлайн-сервісів і соцмереж.

Як повідомлялось, тісний політичний та військовий альянс Москви та Мінська зіткнувся з новим серйозним випробуванням на тлі небажання Олександра Лукашенка глибше інтегруватися у військову кампанію Володимира Путіна проти України.

До слова, Росія зіткнулася з різким подорожчанням бензину, який постачається з Білорусі. Причиною стало загострення дефіциту пального на внутрішньому ринку та зростання попиту на імпортні поставки.