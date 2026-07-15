Росіяни вдарили по АЗС на Житомирщині: є постраждалий

Під удар потрапила автозаправна станція в Малинській громаді

Уранці 15 липня російські окупанти атакували автозаправну станцію в Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок удару постраждала одна людина. Про це повідомила Житомирська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

«Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді», – йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав один чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

На місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто зазначити, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях у різних регіонах України. Зокрема, під час атаки 13 липня окупанти зруйнували АЗС на Харківщині. Також під ударами опинялися заправки в Дніпропетровській, Одеській та інших областях.

Нагадаємо, Росія завдала ударів одразу по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta на Дніпропетровщині – атаки сталися дві ночі поспіль, 9 та 10 липня.

До слова, в Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції.