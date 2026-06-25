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Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків
Наслідки російської атаки по АЗС
фото: Іван Федоров/Telegram

Влада показали наслідки російського удару

Сьогодні, 25 червня, російська терористична армія завдала удару по АЗС в Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Дим, який бачать запоріжці – ворожа атака по АЗС», – йдеться у повідомленні.

Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків фото 1
Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків фото 2

Федоров о 09:06 попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області. «Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранень. Інший БпЛА спричинив пожежу. Тривога триває, перебувайте у безпечних місцях», – додав він.

Також 25 червня російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждали четверо цивільних.

Нагадаємо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі.

Зокрема, 24 червня під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення.

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Теги: війна АЗС Запоріжжя

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