Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Британія підписали нову угоду у сфері оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна та Британія підписали нову угоду у сфері оборони
Угоду підписав глава Міноборони Рустем Умєров на військово-промисловій конференції в Києві
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Британські виробники незабаром можуть стати першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні

Україна та Велика Британія підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Угоду сторони підписали на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній. Британські компанії приїхали, щоб обговорити потенційні спільні підприємства з українськими виробниками озброєнь та оборонної промисловості.

«Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними. Вона покликана дати можливість обом країнам працювати разом над подоланням безпекових викликів, зміцненням оборонної промисловості та реалізацією спільних проєктів протягом наступних місяців», – йдеться у повідомленні.

Посилення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями – від створення стратегічних військових ремонтних підприємств до відбудови цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив в Україні свої офіси після початку повномасштабного вторгнення. Натомість міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наголосив, що британські виробники незабаром можуть стати першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні.

Як зазначила пресслужба Міноборони України, нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Крім того, під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119. Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія уклали безпекову угоду 12 січня 2024 року під час візиту премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва. Президент Володимир Зеленський назвав угоду «безпрецедентною та історичною».

До слова, як заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, Велика Британія не змогла б воювати з Росією більш як два місяці, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів.

Читайте також: Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Теги: озброєння Рустем Умєров Міноборони Велика Британія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідки деяких країн вважають, що Росія може виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років
Росія зможе тривалий час виготовляти зброю, однак є нюанс – WSJ
11 березня, 15:16
Очільники оборонних відомств Німеччини та Польщі – Борис Пісторіус та Владислав Косіняк-Камиш
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
18 березня, 22:16
Протягом доби зафіксовано 63 бойових зіткнення
Генштаб назвав напрямок, де ЗСУ відбили найбільше атак за добу
17 березня, 19:18
Найактивніше окупанти штурмували Лиманський та Новопавлівський напрямки
Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту
26 березня, 07:45
Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Глава Татарстану запропонував підприємствам самотужки захищатися від дронів
3 квiтня, 21:58
Наслідки нічної атаки на Харків 6 квітня
The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей
7 квiтня, 22:31
Наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет Алірзавєу (на фото тримає кубок) змагатися у Парижі
Вшановував ката Маріуполя. Прихильник війни з РФ Алірзаєв здобув ліцензію на Олімпіаду
8 квiтня, 14:34
Далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України
Атака на завод у Борисоглєбську. ЗМІ повідомили, чим насправді займалося підприємство
Вчора, 15:56
У законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
Сьогодні, 08:39

Політика

Україна та Британія підписали нову угоду у сфері оборони
Україна та Британія підписали нову угоду у сфері оборони
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
До України прибув міністр оборони Литви
До України прибув міністр оборони Литви
Певним категоріям увʼязнених буде дозволено служити в ЗСУ – нардеп
Певним категоріям увʼязнених буде дозволено служити в ЗСУ – нардеп
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації
Закон про мобілізацію: Рада кличе Сирського на розгляд питання
Закон про мобілізацію: Рада кличе Сирського на розгляд питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
54K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
18K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
16K
У ДБР звільнили заступника керівника головного слідчого управління. Через справу Гринкевичів?
7413
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
6294
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена

Новини

Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua