На Одещині почався третій місяць пошуків хлопця, який зник на пляжі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині почався третій місяць пошуків хлопця, який зник на пляжі
Пошукові роботи почалися 29 липня, оскільки 28 липня через сильний вітер та великі хвилі водолазні відділення не могли працювати
фото: поліція Одещини

Водолази обстежили 2,5 млн кв. метрів моря у справі про зникнення хлопця в Чорноморську

На Одещині розпочався третій місяць пошуків Ігоря Андрейку, 19-річного хлопця, який зник під час сильного шторму на пляжі в Чорноморську 28 липня. Попри масштабну пошукову операцію, результатів наразі немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

Водолази ДСНС вже обстежили 2,5 млн кв. м. морського дня в пошуках Ігоря Андрейку, а також обстежено 1,168 км узбережжя.

Пошукові роботи почалися 29 липня, оскільки 28 липня через сильний вітер та великі хвилі водолазні відділення не могли працювати.

Як відомо, 28 липня в Чорноморську під час шторму, коли люди ігнорували заборону на купання, загинули двоє людей і зник Ігор Андрейку. Того дня рятувальники витягли з води 50 осіб, з яких 10 – діти, заявляв тоді міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

На тлі безрезультатних пошуків батько Ігоря, Андрій Андрійко, 15 серпня оголошував про намір розпочати голодування біля місцевого відділення поліції. Він звинувачував поліцію та місцеву владу у бездіяльності та недбалості у забезпеченні безпеки відпочивальникам. Протестуючого підтримали лише водолази ДСНС.

Голодування не відбулося, оскільки поліція 22 серпня офіційно оголосила хлопця у розшук.

Нагадаємо, у порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва.

«Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано», – заявив Гуляєв.

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

