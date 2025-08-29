У результаті масованого удару по Києву загинув учень 8 класу столичного ліцею

У ліцеї розповіли, що Назарій був життєрадісним та будував плани на майбутнє

В результаті масованого удару на Київ 28 серпня загинув учень 8-Б класу ліцею № 127 Дарницького району міста Києва Назарій Коваль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку навчального закладу.

В ліцеї розповіли, що Назарій був світлою, життєрадісною дитиною, яка мріяла і будувала плани на майбутнє. Однак життя хлопця обірвала жорстока війна.

«Ми глибоко сумуємо разом із родиною Назарія, його друзями та однокласниками. Немає слів, щоб передати весь біль від цієї трагедії. Світла пам'ять про нашого учня назавжди залишиться в наших серцях. Легких тобі хмаринок, дитинко», – йдеться в повідомленні.

В ліцеї відкритий збір коштів для родини Назарія. Таким чином навчальний заклад хоче підтримати сім'ю.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. П'ятницю, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах. Також на удар відреагував президент України Володимир Зеленський та багато світових лідерів.