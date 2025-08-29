Головна Київ Новини
search button user button menu button

У результаті масованого удару по Києву загинув учень 8 класу столичного ліцею

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
У результаті масованого удару по Києву загинув учень 8 класу столичного ліцею
фото: Лціей № 127 Дарницького району Києва/Facebook

У ліцеї розповіли, що Назарій був життєрадісним та будував плани на майбутнє

В результаті масованого удару на Київ 28 серпня загинув учень 8-Б класу ліцею № 127 Дарницького району міста Києва Назарій Коваль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку навчального закладу.

В ліцеї розповіли, що Назарій був світлою, життєрадісною дитиною, яка мріяла і будувала плани на майбутнє. Однак життя хлопця обірвала жорстока війна.

«Ми глибоко сумуємо разом із родиною Назарія, його друзями та однокласниками. Немає слів, щоб передати весь біль від цієї трагедії. Світла пам'ять про нашого учня назавжди залишиться в наших серцях. Легких тобі хмаринок, дитинко», – йдеться в повідомленні.

В ліцеї відкритий збір коштів для родини Назарія. Таким чином навчальний заклад хоче підтримати сім'ю.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. П'ятницю, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах. Також на удар відреагував президент України Володимир Зеленський та багато світових лідерів.

Читайте також:

Теги: смерть авіаудар дитина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селище знаходиться неподалік Гранади, і відоме своєю мінеральною водою
Мешканцям мальовничого селища в Іспанії заборонено помирати
1 серпня, 02:05
Дмитро Карпенко взяв інтерв'ю у більш як півтора тисяч окупантів
«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
2 серпня, 19:13
Минулого сезону Жорже Кошта був призначений директором з професійного футболу в «Порту».
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
6 серпня, 09:43
6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця
Смерть футболіста «Зорі» Білоцерковця: стала відома причина
7 серпня, 09:54
За «пакунок малюка» можна отримати компенсацію
Як отримати грошову допомогу за «Пакунок малюка»: покрокова інструкція
16 серпня, 16:00
Будинок, у якому жила родина, зруйновано
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
17 серпня, 22:01
Поліція розслідує обставини події
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
25 серпня, 05:15
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Вчора, 11:35
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Вчора, 08:52

Новини

У результаті масованого удару по Києву загинув учень 8 класу столичного ліцею
У результаті масованого удару по Києву загинув учень 8 класу столичного ліцею
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: водій загинув
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: водій загинув
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих
Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
64K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6026
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3044
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua