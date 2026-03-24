Загибель нацгвардійця та його доньки в Івано-Франківську: подробиці трагедії

Російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську

Через ворожу атаку на Івано-Франківськ постраждала родина військовослужбовця. У центрі міста загинув нацгвардієць разом зі своєю 15-річною донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

«У центрі міста загинули батько разом зі старшою, 15-річною донькою. Він приїхав провідати дружину в пологовому, яка лише кілька днів тому народила сина. Невимовний біль… Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваше горе», – зауважила Світлана Онищук.

Нагадаємо, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

Як повідомлялося, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ. А на Тернопільщині є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.