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РФ вивела у Чорне море ракетоносій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ вивела у Чорне море ракетоносій
Спостерігається зниження активності використання Росією ракет з носіїв морського базування
фото ілюстративне

Ворог накопичує ракети для ударів із носіїв морського базування

Станом на ранок суботи, 23 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет. Про це повідомляє ВМС Збройних сил Україні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні також один ворожий корабель.

РФ вивела у Чорне море ракетоносій фото 1

Зниження активності використання Росією ракет з носіїв морського базування може свідчити про те, що агресор їх зараз накопичує і готує певний потенціал для майбутніх ударів по Україні. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал», – сказала вона.

Теги: Чорне море ракета росія окупанти

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