РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: «Південь» оцінив загрозу

РФ тримає у Чорному морі два надводні ракетоносії й один підводний

Рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий

Російські окупанти вивели в Чорне море три ракетоносії. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

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«У Чорному морі три ракетоносії – два надводні й один підводний. Сумарний залп «Калібрів» зріс до 20», – написав він.

За словами Назарова, рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

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«Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги: реагуйте свідомо й оперативно!», – закликав він.

Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Також вибухи лунали на Хмельниччині й у Кропивницькому.

До слова, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.