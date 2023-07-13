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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: «Південь» оцінив загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: «Південь» оцінив загрозу
РФ тримає у Чорному морі два надводні ракетоносії й один підводний
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий

Російські окупанти вивели в Чорне море три ракетоносії. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

«У Чорному морі три ракетоносії – два надводні й один підводний. Сумарний залп «Калібрів» зріс до 20», – написав він.

За словами Назарова, рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

«Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги: реагуйте свідомо й оперативно!», – закликав він.

Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Також вибухи лунали на Хмельниччині й у Кропивницькому.

До слова, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.

Теги: Чорне море корабель російська ракета

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