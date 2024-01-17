Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків

Діана Гасюк
glavcom.ua
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
фото: «Суспільне»

Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку

Увечері 16 січня російські загарбники завдали ударів по Харкову. У мережі з'явилися фотографії наслідків ударів росіян центром Харкова. Про це повідомляє «Суспільне».

Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку, яка на момент удару не працювала.

Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків фото 1
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків фото 2
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків фото 3
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків фото 4

Як повідомлялося, увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.

Теги: Харків Telegram Ігор Терехов росіяни уламки ракет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
26 грудня, 2023, 00:20
Міграційна служба припинила розгляд справи про позбавлення громадянства екссудді Верховного суду Богдана Львова
Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального екссудді Львова з паспортом Росії
26 грудня, 2023, 01:20
Російський диктатор Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій
3 сiчня, 05:55
Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
24 грудня, 2023, 18:20
Наслідки масованої ракетної атаки на Україну, 2 січня 2024 р.
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
2 сiчня, 17:42
Рашисти зруйнували школу в Основ'янському районі Харкова
Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини
3 сiчня, 09:42
У Харкові лунають вибухи
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
8 сiчня, 07:43
Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр
Удар по дитячому центру у Харкові: з'явилося фото наслідків
10 сiчня, 09:39
Протягом останніх кількох днів ворог зменшив інтенсивність атак на Бахмутському напрямку
ЗСУ повідомили ключовий напрямок окупантів на сході
14 сiчня, 16:02

Події в Україні

Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа
В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
45K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
13K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
13K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
7160
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua