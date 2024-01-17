Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків

Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку

Увечері 16 січня російські загарбники завдали ударів по Харкову. У мережі з'явилися фотографії наслідків ударів росіян центром Харкова. Про це повідомляє «Суспільне».

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Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку, яка на момент удару не працювала.

Як повідомлялося, увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.

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Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.